Xalapa y FCE colaboran para incentivar cultura y literatura en la Entidad

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, anunció "todo" para Xalapa en materia literaria, exponiendo que las principales acciones serán la potencialización de su librería en la Capital, la puesta a disposición de los ciudadanos de ejemplares a muy bajo costo y la puesta en marcha de clubes de lectura.Tras la firma del convenio con el Ayuntamiento de Xalapa, representado por el Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y la Síndica única, Cecilia Coronel Brizio, el escritor e intelectual sostuvo que se debe trabajar para que los lectores, sobre todo de generaciones jóvenes y de adultos mayores, tengan en sus manos libros muy baratos."Tenemos que potenciar la librería a través de un refuego de la propia librería llevando ofertas y actividades, con este pacto con el Gobierno Municipal esto está en marcha", destacó en entrevista exclusiva para Alcalorpolitico.com y Teleclic.tv.Y es que la tarde de este miércoles, Taibo II y Ahued Bardahuil, en compañía de ediles y funcionarios xalapeños, del FCE, del Fondo EDUCAL y Mujeres Insurgentes, atestiguaron la subscripción de este convenio que permitirá el fomento a la lectura en todo el municipio, impulsando también para ello los clubes de lectura."El fortalecimiento y creación de clubes de lectura en esta zona del centro de Veracruz, que gira en torno a Xalapa, creo que esa sería la tercera clave. Todavía no tengo la medida, la tendré a lo largo del día de hoy y de cómo nos va con este festival (de la Lectura)", reiteró.Además, apuntó que se analizará el éxito que tendría la presencia del librobús, que fue estacionado en la explanada de la plaza Lerdo, y que también estará en la Congregación de El Castillo este jueves.Siendo Xalapa un referente en el país en cultura, literatura e historia, consideró que más que rescatar este acervo, se debe ver hacia el futuro."Los que rastreamos el pasado como somos nosotros personalmente tenemos que aprender al pasado referencia, hay que ir hacia adelante. En este momento lo que no hay duda es que la atención de la sociedad de abajo hacia arriba te dice: sí, podemos leer más, vamos a leer mucho más, porque leer no es sólo un libro, leer es la ventana que abres", explicó.Por eso resaltó que para quienes están en la cárcel, donde el Fondo también ha instalado librerías, los privados viven la libertad a través de las páginas de los libros."También el niño que tiene su primer libro y es de él, se lo va a canjear a su compañero, tenemos que crear estos mecanismos horizontales, estamos creando bibliotecas en lugares inusitados y llevando el librobús a recorridos que llegan a lugares donde no había una librería, una biblioteca, y con los tendidos de libros estamos jugando un juego, que si lo viéramos desde afuera, tendríamos cinco pelotas en el aire", ejemplificó.Al reafirmar que el FCE ya logró el objetivo de que haya accesibilidad de la lectura para todos los mexicanos con colecciones que van desde los 11 y 20 pesos, acotó que el tiempo que le reste como titular de esta institución "y hasta el último momento de este Gobierno" estarán en una política "de crecimiento desatado"."Cada vez más, más intervención en medios, mayor número de librerías, mayor número de giras, mayor número de clubes, pero sobre todo más profundidad en lo que estamos haciendo, tenemos que aprender a leer de los aciertos", indicó al confesar que a veces va muy rápido en su actuar y al detenerse a revisar lo bueno que se ha logrado, puede entender que, para el caso del librobús, debe ir a ciudades más grandes a fin de que cumpla su objetivo."Tenemos que mejorar lo que estamos haciendo y eso es aprendizaje y avance, va muy bien, es muy espectacular lo que está haciendo el conglomerado Fondo EDUCAL, pero tenemos que profundizar", reflexionó finalmente.