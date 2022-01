Xalapeña acusa a Alcaldía de acumular escombro en área contigua a su casa

Con una cartulina en la que denunció al encargado de Limpia Pública, Carlos Ortega Munguía, de tratarla supuestamente de manera inadecuada, Alicia Malpica Vázquez, propietaria de un predio contiguo a un área verde de la colonia Tatahuicapan, pidió al Ayuntamiento de Xalapa limpiar los escombros y las hojas de las palmeras sembradas allí, pues aseguró que ello la está afectando."Carlos Ortega ayer me colgó el teléfono y me dijo horrores. Claro, su empleado quería 100 pesos para llevarse la otra mitad de la basura, ¿entonces en dónde no está la extorsión? ¿Entonces dónde no está eso que llaman corrupción? Que cambien las cosas, por favor. No quiero terrero, quiero que actúen conforme a sus obligaciones", expresó en entrevista.Dijo que durante 20 años le ha dado mantenimiento a esa área verde pero afirmó que ya no cuenta con recursos y tiempo para hacerlo, ni la condición física al ser una persona de la tercera edad, de allí la petición a la Alcaldía capitalina."Eso pertenece al Ayuntamiento y estoy solicitando que vayan y le den mantenimiento como cada mes lo hacen los de la basura. Me están acumulando escombros y piedras en mi pared, no en la de ellos y me la van a afectar, ya está afectada", afirmó Malpica Vázquez.Previo a manifestarse en el Palacio Municipal, expuso que el predio de su propiedad se ubica en la calle Teodoro Adehesa, cercano a Circuito Presidentes y además de los desechos, también sufre de filtraciones luego de unos trabajos a la infraestructura hídrica que hizo la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS)."CMAS puso una tubería de agua y ya el agua se está filtrando para mi propiedad, independientemente que cuando (construyeron) el Circuito Presidentes, con la máquina me afectaron un muro y no han querido hacer caso de ninguna manera pero dicen que no fueron ellos", expresó.La vecina afectada con la situación dijo que pasan gobiernos municipales y no hay solución al problema que enfrenta, al tiempo que criticó que la señalen como "grosera" por hablarle a los funcionarios de manera enérgica."Administraciones van y administraciones vienen y nadie hace caso porque ellos no viven ahí, ah pero si fueran ellos los afectados, ya vería yo cómo sí había respuesta de inmediato porque la justicia en este Estado es selectiva, no es para todo el pueblo", acusó.Expuso que esta problemática le ha generado enfrentamientos con otros vecinos, que en algunas ocasiones han derivado en golpes y la intervención de elementos de la Policía, a los que denunció por "provocarme y de pegarme en el estómago".