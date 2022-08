Xalapeña emprende con primera guardería nocturna, en Boca del Río

En Boca del Río se inaugurará la primera guardería nocturna, para hijos de padres que tengan compromisos durante las noches.Se trata del emprendimiento de una joven veracruzana que, además de guardería, cuenta con ludoteca para la recreación de los menores a través de juegos pedagógicos.Citlaly Pérez Rueda explicó que darán servicios de 8 de la noche a 2 de la mañana para las mamás o papás que trabajan los fines de semana, o bien, quieren divertirse y no tienen dónde dejar a los niños."Los fines de semana vamos a tener Guardia Nocturna. Es una especie de guardería para los niños que sus mamis tengan compromiso y no tengan donde dejar a sus hijos y es de 8 de la noche a 2 de la mañana", explicó.Los servicios de “Ludotiti” son para niños desde cero a 10 años en diversas actividades recreativas y de aprendizaje.Este proyecto que inició la joven originaria de Xalapa, opera ya con cursos de verano con el objetivo de crear un espacio lúdico para los niños.“Enseñarles a los niños mediante el juego, que no se les haga pesado, que no se aburran, tenemos servicio de guardería, yoga, inglés, estimulación temprana para bebés de 0 a 5 años”.“Ludotiti” ofrece los servicios de 9 de la mañana a 3 de la tarde con los cursos de verano, posteriormente se ampliará hasta las 7 de la noche.Se pueden pedir informes a los teléfonos 2282 302296 y 2291 122094.