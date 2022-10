Xalapeña exige al CEJAV que atienda y dé seguimiento a su queja

Buen día:Por este medio quiero expresar mi total inconformidad ante el CEJAV, ya que el día 17 de octubre acudí a una cita para conciliar un problema que tuve con una persona, quise arreglar de la mejor manera y como gente civilizada el “problema”, esta persona citada que no se presentó, les aviso que no quería que la molestaran y que no quería recibir ningún otro citatorio, tal cual fue la respuesta que me dio la licenciada que me atendió. Entonces le comenté que si no tienen autoridad, que yo como ciudadana sabía que tenían que enviar tres citatorios y me dio un “no” por respuesta, que ya no podían hacer nada.Entonces me pregunto, si están nada más para recibir un sueldo y no solucionar nada, ¿cuál sería la instancia que sí sepa atender queja de los ciudadanos?La persona citada siempre manifiesta tener el poder y el dinero de comprar a la autoridad y tal parece que así fue, de alguna manera les “agradeció” que ya no la molesten.¡Como ciudadana exijo se me atienda y se le dé seguimiento, tengo derecho!Mi número de expediente es 3033/2022.Hago un llamado a la autoridad competente para que pongan a trabajar a esa gente que hace lo que por berrinche o dejadez otro ciudadano ordena.Agradezco su atención al presente.Atte. C. Alma Hernández.