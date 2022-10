Xalapeña lesionada tras agresión solicita ayuda para practicarse estudios médicos

Hola, alcalorpolitico.comNormalmente no suelo hacer esto pero ya no sé dónde más buscar.El día 1 de abril del presente año fui frutalmente golpeada por un hombre, si así se le puede llamar al cobarde que me ocasionó esto. A consecuencia de estos brutales golpes resultó con coágulos en mi cabeza, un brazo derecho roto y múltiples hematomas.En estos meses no he podido trabajar como normalmente lo hacía ya que requerí de una cirugía en mi brazo en la cual me colocaron una placa y varios clavos, pero mi cuerpo los a rechazado desde el primer día. Ya han pasado 6 meses y los insoportables dolores continúan y la infección no desaparece.Me tienen que realizar una nueva cirugía por la infección que no se ha podido controlar pero para realizarla me piden un estudio que tiene en costo de $1,500 dinero, que por el momento no tengo. Estoy muy preocupada ya que los doctores me han dicho que si la infección no cesa y entre más tiempo deje pasar podría perder mi brazo.Yo tengo un niño de 7 años que depende únicamente de mí, no tenemos más familia, su papá falleció y yo soy su único sustento.Estaré muy agradecida con todos los que me puedan ayudar ya que las autoridades no hacen nada. Interpuse una denuncia (con Carpeta de investigación XAL/DXI/CEJUM/249/2022 CIUDADANA DE IDENTIDAD RESGUARDADA 208/2022) contra el individuo que me ocasionó todo esto pero sólo me dan largas y me dicen que ellos me llaman y ya ha pasado muchísimo tiempo sin recibir noticias. He ido a preguntar y siempre me dicen lo mismo, que ellos me llaman.Adjunto los documentos que constatan las intervenciones a las que he sido sometida y tarjeta en la cual puedo recibir de su ayuda a nombre de Julio Solorza y número de contacto 2283467611 por si alguien gusta apoyarme, lo que sea será bien recibido y con muchísimo agradecimiento.Agradezco el espacio.Atte(Nombre)