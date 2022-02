Xalapeña pide apoyo de Alcalde para gastos hospitalarios de su hija

La señora Luz Adriana Rincón Cárcamo pidió el apoyo e intervención del alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, para que su hija Nayeli Lizbeth Rincón, de 25 años de edad, pueda sufragar los gastos de la hospitalización e intervención médica que tuvo tras sufrir un accidente en el trabajo.Expresó que su hija se encuentra internada en la cama 342 del Hospital Regional “Luis F. Nachón”, de esta Capital, a donde fue llevada para ser atendida por el accidente sufrido el pasado 29 de enero cuando realizaba su labor cotidiana en la colonia Emiliano Zapata.Dijo que solicita el apoyo al Presidente Municipal, debido a que ella realiza actividades de recolección de desechos sólidos en el área de Limpia Pública, en calidad de los denominados “trabajadores de plancha” y no tienen ningún reconocimiento oficial por parte del Ayuntamiento.Explicó que ella obtiene un sustento diario con la recolección de materiales reciclables que juntan diariamente de los desechos sólidos que recolectan diariamente y hace “la plancha” y lo que se recauda con su venta es repartido entre los dos o tres empleados que se encuentran en la misma situación laboral.Refirió que el sábado 29 de enero la puerta del camión recolector le aplastó la mano derecha, lesionándole los cinco dedos, por lo que tuvo que ser trasladada al mencionado nosocomio para su atención médica.Desgraciadamente, los doctores le dijeron que su hija perderá el dedo índice y que la cirugía saldrá muy cara, por lo que está pidiendo la ayuda al Presidente Municipal, “mi hija no tiene dinero para pagar la cirugía, ya que lo poco que gana es de la recolección del material reciclable, como cartón, papel, fierro, aluminio, PET, que la ciudadanía desecha”.“Mi hija es madre soltera, paga renta y tiene una hija que mantener y no cuenta con dinero para solventar estos gastos, a pesar de que sus compañeros de Limpia Pública se han solidarizado con ella, el recurso obtenido es insuficiente para cubrir los gastos generados” dijo por último.