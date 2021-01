Xalapeña señala que Alcaldía no atiende solicitud de reubicar a vecino en zona de riesgo

Al Calor Político:Soy la Sra. María Estela Caiceros Barroso, les informo que desde el 1 de octubre del 2020 solicité audiencia con el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, y hasta este momento se me ha negado la atención.Como se pueden dar cuenta, hemos metido varios escritos y no hemos tenido respuesta, los escritos han ido con firmas originales de los vecinos de la colonia Renacimiento, donde se solicita la reubicación de un vecino porque vive en zona de riesgo.El mismo arquitecto, José de Jesús Vargas Hernández, nos dijo que se tenía que reubicar pero no lo puso en el dictamen. Después nos atendió la Lic. Sandra Arleth Filobello Báez, directora de Gobernación del Ayuntamiento, y nos dijo que no le corresponde reubicar al Ayuntamiento porque es ejido, pero tampoco nos quisieron hacer un documento en el cual ellos se deslindan de esa responsabilidad y cuando le dijimos al arquitecto Vargas que al Ayuntamiento le corresponde hacer el muro en la calle Juventino Rosas, dónde está ubicado el solar del vecino, porque le dijimos que ya es calle, nos dijo que no hay recursos y que no lo podían ayudar porque es ejido.Lo mismo nos dijo la arquitecta América Carmona Olivares, de Desarrollo Urbano, y yo le dije que por qué había autorizado un muro en la telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río 2005”, si ahí también es ejido y nos dijo que ella no lo autorizó y le pedimos a la Lic. Sandra Arleth, de Gobernación, a la arquitecta América y a la directora de Obras Públicas que nos dijeran quién autorizó ese muro y no nos quisieron decir.Los ciudadanos tenemos derecho a la información, porque alguien debió haber hecho ese deslinde para ese muro; se agarraron 4 metros de la calle Juventino Rosas, la calle es de 12 metros y la dejaron de 8 metros.También solicitamos un muro para la calle Juan Caballero y nos dijeron que no se puede porque no hay proyecto, que a lo mejor para mediados de este año, pero por los deslaves se está reduciendo la calle y es la única entrada y salida de los vecinos. La respuesta de INSUS es que ellos necesitan el decreto expropiatorio a favor de ese instituto.El presidente tiene el deber de apoyar a todo ciudadano y al negarse a atender a los ciudadanos él mismo está violando nuestros derechos.