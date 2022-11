Xalapeña solicita que le regresen dinero que extravió en la avenida Chedraui Caram

Hola, buenos días:El día de ayer en la avenida Antonio Chedraui Caram, colonia Casa Blanca, alrededor de las 10:25 de la mañana entrando al lugar donde trabajo se me cayó una bolsa con dinero, alrededor de 10 mil pesos, que me dio mi patrón para pagar mercancía. Afortunadamente, las cámaras capturaron el momento exacto de lo sucedido.Por favor les pido de buena fe, las personas que se llevaron el dinero me hagan favor de devolverlo o si alguien los conoce me dé información sobre ellos, ya que tengo que reponer ese dinero. Soy una persona que va al día.Los tengo muy bien identificados iban en una moto marca DM color amarillo con negro modelo reciente, sin placas.La señorita todavía hizo por preguntarme costos de mercancía para no percatarme al momento de lo sucedido.Por favor de comunicarse a los siguientes números: 22812699 06 y/o. 2281768986.