Xalapeñas demandan mayor presencia policiaca en colonias y servicios de salud: IMMX

Aunque afirmó que no han registrado un incremento en los llamados de auxilio por parte de las xalapeñas que pudieran sufrir violencia intrafamiliar, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Zaira Fabiola del Toro Olivares, reveló que las habitantes de la Capital expresan la necesidad de mayor presencia de la Policía Municipal en algunas colonias y que los servicios de salud lleguen a ellas."Una de las demandas es que los servicios de salud no están llegando hasta las colonias, hemos caminado a través de nuestras redes de vinculación comunitaria acercando algunos servicios que tiene el instituto", expresó en entrevista.La funcionaria detalló que entre los servicios de salud que han llevado a distintos lugares de la ciudad se encuentran las pruebas rápidas de VIH y sífilis, campañas que se coordinan con la Jurisdicción Sanitaria V, con sede en Banderilla."Ha sido muy favorable la participación de todas las mujeres de las redes de vinculación comunitaria, nos han pedido que sean más frecuentes y la difusión llegue a más personas", destacó.En materia de seguridad, la directora del IMMX reconoció que las mujeres piden una participación más frecuente de la policía en sus colonias, afirmando que el trabajo que hace la Dirección de Seguridad Ciudadana con las redes vecinales han permitido crear un vínculo y un primer contacto para atender situaciones de violencia al interior de sus hogares.Si bien aclaró que las denuncias por este delito no competen al área a su cargo, pues son materia de la Fiscalía General del Estado (FGE), expuso que a través de la Línea Violeta atiende como primer contacto a las usuarias en materia psicológica y legal."Y cuando se tiene una emergencia se hace vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana", reseñó al afirmar que estos números telefónicos de atención a las mujeres capitalinas (WhatsApp 228 315 15 70 y línea 800 000 2018) funcionan las 24 horas los 365 días del año.