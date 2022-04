Xalapeño acusa que en colonia Revolución llevan 4 días sin servicio de agua

Ante el anuncio de tandeo de CMAS, hecho por el Alcalde Ricardo Ahued, quisiera señalar que aun sin tandeos los vecinos de la colonia Revolución, en Xalapa, no tenemos el vital líquido desde el viernes pasado; desde aquel día se reportó esta ausencia de agua y pasó el sábado, el domingo, lunes y aun hoy martes no tenemos una sola gota de agua.Le pregunto a CMAS ¿nos van dar un descuento por los días que no tenemos servicio de agua? dicen que solo serán 2 días de tandeo y 2 de servicio, pero en nuestra colonia ya van 4 días sin agua.Ojala nos descuenten los días sin servicio en el próximo recibo, pues los cobros son muy altos.Agradezcoal portal Al Calor Politico, la oportunidad de expresar la problemática anterior.Atentamente:Un Vecino de la Colonia Revolución