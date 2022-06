Xalapeño celebra; obtuvo permiso para consumir mariguana de manera legal

Buenas tardes, a continuación paso a redactar lo siguiente, toda vez que se trata de un amparo obsequiado al que suscribe relacionado al consumo de cannabis y a continuación les narraré la historia:1. El 11 de enero de 2021, acudí a las oficinas delegacionales del Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS, en Xalapa, Veracruz, con el objetivo de presentar un escrito libre para solicitar la autorización de consumo personal y lúdico de Cannabis.De esta manera, un funcionario ingresó mi escrito libre para trámite y evaluación entregándome el folio de mi trámite (CIS-OC-0113-2021), este trámite no se encontraba debidamente fundado y motivado, por lo que no especificaba los plazos legales para la resolución de mi solicitud de autorización, sino que, simplemente, sería enviado a COFEPRIS México, para su autorización y los días de término comenzaría a correr a partir de que COFEPRIS lo reciba.2. Transcurriendo el tiempo, el 4 de febrero del 2021 se me envía mi comprobante de trámite foráneo, el cual recae sobre el folio (213301EL350397). Y es turnado para su resolución, así también contenía un número telefónico (800 033 5050) y una página web (www.gob.mx/COFEPRIS) para la solicitud de informes. Siendo el plazo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud, aplicable por criterio de especialidad, para que la autoridad resolviera sobre mi trámite (40 días).3. Así las cosas, el miércoles 16 de junio del 2021 me fue entregado el oficio (213301EL350397) a través del Centro Integral de Servicios de esta ciudad capital con folio interno (CIS- 0113-21); en el cual COFEPRIS determinó negar mi solicitud de permiso para uso personal de cannabis, a lo cual a unos cuantos días de esto (22/junio/2021) solicité el amparo en este séptimo circuito, el cual por razones de turno le tocó conocer al juez decimoctavo de este distrito, quien determinó desechar mi escrito de amparo, a lo cual y con el mismo escrito de amparo, sólo cambiando a quien iba dirigido es que fue entregado (el 29/junio/2021) en mérito, en la CDMX, donde sé que es más fácil que admitan y te obsequian el amparo y fue justamente lo que sucedió, radicado bajo el expediente 747/2021 en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en la CDMX y siguiendo los trámites de ley, es que en fechas de 29/09/2021 se dicta sentencia que me otorga el amparo contra COFEPRIS y su negativa de cannabis.4.- No conforme la COFEPRIS, interpuso recurso de revisión en fecha 13 de octubre de 2021, a lo cual el suscrito interpuso recurso de revisión adhesiva en fecha 25 de octubre de 2021, ambos son enviados al Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de CDMX y es radicado bajo el amparo en revisión (expediente 403/2021); turnándose el 31 de enero de 2022 a un magistrado para su resolución.5.- Posteriormente a ello, en fechas de 16 de mayo del presente, COFEPRIS me notifica un citatorio para acudir por mi permiso de cannabis, el cual me fue entregado en mi domicilio el 17 de mayo del mismo, por personal del CIS COFEPRIS región Xalapa bajo el oficio (COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-3044-2022), el cual me permite realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis".Para todo ello, anexo los acuerdos de los que hago referencia en el correo e incluyo mi INE para corroborar datos. Sin más por el momento, gracias por su atención.Atentamente: Francisco Braulio Varela Hernández.