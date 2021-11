Xalapeño cuestiona fallo en sistema de licencias de Dirección de Tránsito

Director de alcalorpolitico.comPresente:Aprovecho la oportunidad, que este medio nos da a los ciudadanos xalapeños de expresarnos.El motivo de estas líneas tiene que ver con los trámites que se hacen ante el Departamento de Licencias de la Dirección de Tránsito del Estado.El día 10 de noviembre del presente año, acudí por la mañana a renovar mi licencia de conducir a las oficinas ubicadas en la avenida Ávila Camacho, después de esperar más de 30 minutos, personal de ese Departamento nos informó, a los que esperábamos en fila, que el sistema no funcionaba.El problema no fue que el sistema fallara, sino que no tienen para cuándo. Nos tomaron nuestro número de celular y quedaron de avisarnos, no obstante, nos dijeron que lo más seguro, es que fuera hasta el miércoles 17 de noviembre.Pregunto, ¿puede una oficina de Gobierno que presta servicio al público, presentar este tipo de contratiempos? Dado el avance en la tecnología, es posible que un sistema falle por horas, pero no por días.El suscrito pidió permiso en su trabajo para hacer este trámite. Me imagino que otros solicitantes hicieron lo mismo.Le saludo cordialmente y espero se publique este comentario.