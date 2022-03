Xalapeño informa sobre triunfos en el Atletismo Máster Estatal, en Boca del Río

Psic. Joaquín Rosas GarcésDirector General de AlcalorpolíticoPresente.El pasado domingo 20 del presente mes y año en curso, se llevó a cabo el 7º Estatal Abierto de Atletismo Máster en la ciudad de Boca del Río, Ver., selectivo para formar la Selección que representará al estado de Veracruz en el Nacional de Atletismo máster a efectuarse los días del 5 al 9 de mayo próximo en la ciudad de Mérida, Yuc.Si Usted me lo permite, como siempre lo he hecho comunicarle de mis logros deportivos y en esta ocasión un servidor, obtuvo 4 presea del primer lugar: 60 metros, salto de Longitud, triple y altura en la categoría de 70-74 (años), pero lo más importante y que no puede pasar desapercibido es que el municipio de Xalapa obtuvo el primer lugar, superando a los municipios con más participación de atletas e importantes, deportivamente hablado con 30 medallas de oro, 10 de plata y 5 de broncedejando atrás al municipio anfitrión Boca del Río, por la diferencia de una medalla de bronce. Para mayor ilustración anexo fotografías y la lista de los municipios en el orden que ocuparon.Cabe destacar que el evento se llevó sin ningún contratiempo e incidentes que lamentar sobretodo destacar que se cumplió con los protocolos de que señalan las autoridades sanitarias para este tipo de encuentros deportivos.Mi humilde reconocimiento a los compañeros que participaron que con su propio peculio (gastos de alimentación, hospedaje y transporte) hicieron posible este logro del primer lugar ya que el H. ayuntamiento no le fue posible apoyarnos con lo más mínimo, con una playera.Esperamos que ya como representantes selectivos, el Gobierno del Estado a través del Instituto Veracruzano del Deporte apoye para asistir en representación de nuestro hermoso estado de Veracruz al Nacional de Atletismo Máster a la ciudad de Mérida, Yucatán y podamos refrendar el Titulo Nacional de Campeones Nacionales.Finalmente, como siempre agradecer la atención y apoyo al Atletismo Máster del Estado de Veracruz, los menos favorecidos en el deporte.René Niño EnríquezAtleta Máster Cat. 70-74