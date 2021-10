Xalapeño representará a México en Festival Internacional de Poesía

El Museo Nacional de Literatura Rumana ha organizado la undécima edición del Festival Internacional de Poesía de Bucarest. Desarrollado en formato híbrido, el programa del festival incluye lecturas públicas de poesía a cargo de poetas rumanos, junto con intervenciones de poetas invitados de diferentes países, como Inglaterra, Argentina, Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, Alemania, Grecia, Italia, México, Perú, República de Moldavia, España y Estados Unidos.El escritor Carlos Manuel Cruz Meza ha sido invitado este año para representar a México en el festival; el xalapeño participará con la lectura de su obra poética:“Decidí leer textos relacionados con la muerte, por ser un tema muy cercano a la cultura mexicana. La poesía fúnebre tiene una larga tradición dentro de nuestra literatura y es una forma de mostrar este aspecto dentro de un festival tan prestigioso en Europa, que cumple ya once años de celebrarse”, explicó el entusiasmado escritor.Carlos Manuel Cruz Meza dijo que el origen de esta invitación se dio hace varios años: “La poetisa rumana Gabriel Toma estuvo en México tiempo atrás, para estudiar la poesía de nuestro país a través de los siglos, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Lo hizo como parte de una investigación universitaria de su país. Así conoció mi obra poética, le gustó y ahora decidió invitarme para ser representante de la literatura mexicana contemporánea, un honor que considero totalmente inmerecido”.“Es una satisfacción muy grande poder compartir mi obra con personas de una nación tan lejana. Me honra que mis palabras encuentren eco en lugares como Rumania, España, Venezuela o Colombia, país que publicó mis cuentos reunidos y está preparando otros tres libros de mi autoría. Aunque confieso que me causa tristeza comprobar que en México no sucede lo mismo. Por ejemplo, pese a tener quince libros publicados en papel y varios premios nacionales, incluido el Premio Nacional de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández que concede el INBAL, me siguen negando desde hace años la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), que sí le otorgan a creadores con menos trayectoria. Lamento que en mi propio país no se me apoye”.Carlos Manuel Cruz Meza cursó estudios profesionales de Letras Españolas en la Universidad Veracruzana, y de Criminología y Criminalística en el CLEU. A la fecha tiene quince libros publicados en papel, tres más están por publicarse. Entre otras distinciones, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Editorial Almadía (2015); el Premio Nacional de Crónica Beatriz Espejo (2019); el Premio Nacional Bellas Artes de Dramaturgia Baja California Luisa Josefina Hernández (2019); y la beca literaria del PECDA en tres ocasiones (1994, 2004 y 2018).También es colaborador en medios como Milenio, La Palabra y el Hombre, Tierra Adentro, FotoZoom, Reflex, Playboy, Bostezo, Líder, Mórbido, Soflama, Straversa, Filología. Gacetilla de la Universidad de Antioquia, Phantasma, Ipstori y Archipiélago, entre otros.Puede conocerse más de Carlos Manuel Cruz Meza en sus redes sociales: https://www.Facebook.com/cmcruzmeza; Instagram: @cmcruzmeza; y YouTube: https://www.youtube.com/user/CarlosManuelCruzMeza