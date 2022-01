Xalapeños nacidos en 2004 podrán tramitar cartilla militar; lanzan convocatoria 

El Gobierno Municipal de Xalapa, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Junta Municipal de Reclutamiento, convocó a todos los jóvenes nacidos en el año 2004 y remisos mayores de 18 a tramitar la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.En el aviso publicado en su página web se precisa que el periodo para tramitarla de manera gratuita y personal, inicia el 24 de enero y concluye el 14 de octubre del presente año.Para ello, se añade, las personas interesadas deberán acceder al micrositio https://herramientas.xalapa.gob.mx/citas_cartilla con el fin de obtener una cita para su trámite, ya que es un requisito indispensable para continuar con el proceso.Se apunta que deberán acudir al segundo piso del Palacio Municipal en la fecha y hora elegidas para presentar un paquete de documentos conformado por originales y copias legibles del acta de nacimiento, CURP y credencial del INE, la cual será opcional para jóvenes de la clase 2004 y obligatoria para los remisos, mayores de 18 años.Además, deberán presentar un comprobante de domicilio, que puede ser un recibo de luz, teléfono, predial o agua, con domicilio correcto y completo. En caso de no contar con alguno de ellos, podrán tramitar una constancia de residencia no certificada con el jefe de manzana o autoridad de la localidad donde resida.Para hacer el trámite también deberán entregar un comprobante de estudios, es decir, un certificado del grado máximo de estudios, boleta del semestre actual o anterior, CARDEX, título, cédula profesional o constancia de estudios. No se aceptarán recibo de pago de inscripción o credencial de estudiante.Adicionalmente, deberán entregar seis fotografías tamaño cartilla (35 mm de ancho por 45 mm de alto), en blanco y negro, sin retoque, con camisa o playera blanca cuello redondo sin logotipos, sin gorra, sin sombrero, sin aretes, con corte de cabello “casquete corto” con las orejas descubiertas, sin barba y pastillas recortadas, si usa bigote debe ser recortado. Las imágenes deben ser en papel mate.Otro de los requisitos que deben consignar para tramitar la cartilla es la constancia de no registro al SMN, donde se especifique que no ha expedido cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, misma que se tramita ante la Junta Municipal o Alcaldía del reclutamiento del lugar de nacimiento.Finalmente, deberán llevar un bolígrafo propio tinta negra para el llenado de los formatos correspondientes. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas y para mayor información puede marcar al número telefónico 229-290-1017.