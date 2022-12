Xalapeños no dejan de abandonar animales, advierten

La representante del refugio canino "Patitas Suaves", Rosario Garduza Calderón, aseguró que el abandono de animales en Xalapa se sigue incrementando y diariamente reciben "cientos de mensajes" en su página de Facebook reportando animales solos en las calles.Al mismo tiempo lamentó que las personas no denuncien el maltrato animal, lo que hace difícil que se pueda actuar sin el aviso respectivo a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales de la Fiscalía General del Estado (FGE)."Tanto denuncias como reportes de perritos en situación de calle que necesitan ayuda (...) Aquí el problema (ante el maltrato animal) es que la gente no denuncia, nosotros nos hemos topado con casos graves, realmente graves, incluso de abuso sexual, fue en la carretera de la carretera Cruz Blanca y no encontramos quién fue", expuso.Luego de invitar a la pasarela de adopción, en la que tendrán cien caninos buscando un hogar; pidió a la población a no comprar perritos y darlos como regalo de Navidad o Reyes, porque con el tiempo crecen y prefieren abandonarlo."Terminan atropellados o como la mayoría sin esterilizar terminan reproduciéndose sin control y es un tema que no se va a acabar hasta que hagamos conciencia de que la solución es esterilizar y adoptar, adopten uno de un refugio, tenemos cien que están esperando un hogar", ahondó.La animalista señaló que en la pasarela de adopción también estarán recibiendo croquetas y productos para su cuidado y alimentación, exponiendo que diariamente gastan entre mil 200 y mil 500 pesos en ello."Se comen dos bultos diarios, más productos de limpieza, más seis kilos de arroz que se les hierve diario, atún y sobres de comida blanda porque tenemos unos que no tienen dientes", puntualizó.