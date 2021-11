Xalapeños no se pueden enfermar en fin de semana; Centro de Salud no trabaja

El Centro de Salud “Lerdo de Tejada”, del que dependen la mayor parte de las colonias de la periferia de Xalapa y las comunidades rurales del municipio, también eliminó el servicio médico los fines de semanas, dejando sin atención a personas de escasos recursos y sin seguridad social.Razón por la cual los vecinos que acuden a este ambulatorio, ubicado en la calle Coyoacán 62, de la Colonia Sebastian Lerdo de Tejada, se organizarán y pelearán para que las guardias los sábados y domingos se reestablezcan.En entrevista telefónica, José Gaudencio Morales, uno de los impulsores del Centro de Salud, dijo que importante que cuente con el servicio los fines de semana porque hay muchas personas que destinan los sábados y domingos para ir por un chequeo médico o por alguna emergencia."Aquí hay mucha gente necesitada. Desde hoy no tenemos el servicio, siempre había habido, hoy me di cuenta que ya no. Aquí hay mucha gente que lo necesita porque son personas más afuera de la periferia, y la gente de la periferia viene al Centro de Salud, siempre los sábados y domingos", expresó.Gaudencio Morales agregó que también es importante este lugar porque ante un accidente o alguna problemática de salud, las personas lo visitan porque sabían que podían acudir allí, pero ahora se encontrarán con la suspensión de la atención los fines de semana."Ahorita está eso triste", lamentó al decir que si bien entre semana la atención es la adecuada y se les entregan los medicamentos, en ocasiones no son todos, por lo que con la receta, deben ir a una farmacia particular y comprarlos."Sí les dan algo de medicamentos, ya empiezan a haber más, apenas empieza a funcionar bien. Y el doctor Oton (el doctor de guardia) es muy conocido en la colonia y ya lo andan buscando, y pues ya no, entonces vamos a ver qué podemos hacer, de que nos vamos a mover, nos vamos a mover", reiteró.Recordó que él fue uno de los que trabajó y apoyo para que se otorgara el terreno donde funciona el centro de salud, "nosotros lo pintamos, lo pavimentamos, yo tengo más de 30 años de estar aquí en esta colonia y nos tocó hacerlo porque sabíamos que era una cosa necesaria para todos los vecinos".Cabe recordar que a este ambulatorio acuden habitantes de las localidades de Chiltoyac, San Antonio Paso del Toro (donde recientemente se dio un brote de dengue), El Castillo, Castillo Chico, Las Cruces, Higueras, Colonia Seis de Enero, entre otras.En sus palabras, el adulto mayor criticó que se haya tomado está determinación porque muchos xalapeños tienen seguro, pero otros no, y es ellos a los que más les afecta la eliminación de las guardias médicas de sábados y domingos."Hoy me topé con dos personas a las que les dice que el Centro de Salud lo cerraron y me respondieron que cómo era posible cerrar una cosa tan necesaria. Ahorita no hay servicio de ningún tipo, está un muchacho ahí que fue el que me dio el teléfono, estuve platicando con él y me dio la noticia. Siempre los sábados y domingos tenía consultas", manifestó nuevamente.Reafirmó que ante la preocupación por el cierre de la atención, los vecinos ya se están organizando, "porque algo tenemos que hacer, para nosotros ese centro de salud es indispensable".