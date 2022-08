Xalapeños podrán diseñar la nueva imagen turística de la Capital

El Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Turismo Municipal, lanzó la convocatoria para la elaboración de la marca turística de la capital, cuyo premio único a la persona ganadora será de 15 mil pesos.En conferencia de prensa, el titular del área, Josué Vázquez González, detalló que la invitación está abierta al público en general que haya nacido, estudie, radique en Xalapa y sea mayor de 18 años.En particular, indicó, estudiantes o profesionales en diseño, artes plásticas, ilustración, fotografía, comunicación visual, producción gráfica o disciplinas afines, que presenten una imagen que diferencie a la Capital Veracruzana de otras localidades, aportando personalidad y prestigio."La Marca Turística de Xalapa tendrá como objetivo ser una herramienta que ayude a promocionar los atractivos turísticos del municipio y transmitir del modo más apropiado la identidad del destino", expresó el funcionario municipal.Acompañado por la Regidora Ana Cristina Hernández, y la subdirectora de Promoción Turística de la Alcaldía, Gisela Rivera del Ángel; añadió que en la propuesta, los concursantes deberán emplear alguno de los conceptos de cultura, aventura, naturaleza, aves y café."El jurado calificador estará integrado por especialistas en diseño, promotores culturales, catedráticos, entre otros. La finalidad de este proyecto es reforzar la identidad turística de Xalapa, una marca que pueda persuadir e incidir en el viaje de los turistas", resaltó Vázquez González.También apuntó que las propuestas deberán enviarse antes 15 de septiembre y hasta 14:00 horas, por lo que ninguna de las presentadas fuera de ese plazo establecido será recibida."Una vez que contemos con la marca será empleada en todos los proyectos e iniciativas de la Dirección de Turismo, asimismo será entregada a todos los prestadores de servicios del municipio para que en su conjunto podamos colocarla en el imaginario colectivo de México", aseveró durante la presentación de la convocatoria.Sobre las medidas que tomarán para evitar que las propuestas no incurran en plagio o copia de otros logos ya existentes, el director de Turismo recordó que en las bases generales vienen todas las directrices que deben cumplir los participantes, mismas que fueron revisadas por el área jurídica del Ayuntamiento para tomar acciones en caso de detectarse alguna de estas situaciones.También externó que al ser una convocatoria abierta a la población capitalina, la marca turística que surja será ciudadana, de allí que el propósito es que permanezca en el tiempo y no se cambie o deje a un lado con el o los cambios de administración que se den en el futuro.