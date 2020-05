Xalapeños, vayan por sus mangos: campesinos traen venta directa para enfrentar pandemia

En las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), productores de Actopan llegaron para vender directamente mango a ciudadanos, como parte de la Jornada de Consumo Solidario de Mango Manila.Sergio Fonseca Aguilar, representante de los productores de aquel municipio, indicó que este programa es una buena coordinación con el Gobierno del Estado, pues se está ayudando a los productores y consumidores."Ya no hay intermediarios. Se entrega la fruta al cliente y ya no hay una persona de por medio. Se beneficia más el dueño de la finca y a las amas de casa. Ahorita traemos 15 toneladas de La Bocanita; 25 productores se están viendo beneficiados".Explicó que ante la buena cosecha de mango, se buscó a la SEDARPA para que por medio de ésta se pudiera ofrecer la fruta y evitar altas pérdidas."Ahorita con la vinculación que hay con el Gobierno, pues nos está ayudando mucho porque nos repunta un poquito en el bolsillo. Allá lo tenemos en 80 o 100 pesos. Ya tenemos listas unas 45 toneladas. Aquí está en 150 la reja", dijo.Mencionó que en años anteriores, no les alcanzaba para pagar al cortador y dejaban que se perdiera la producción pero con la ayuda de estas iniciativas, se ha podido rescatar."Por los precios no daba para cortar el mango. Ahorita con esto ya nos vemos beneficiados los trabajadores y productores. Ahorita estamos hablando de unos 25 productores pero si esto crece serán más. Estamos hablando de todo este mes y parte del otro".Asimismo, refirió que con la contingencia sanitaria por el COVID-19, también salieron afectados y si la SEDARPA no hubiera realizado estos programas, el precio del mango sería mucho más bajo.​Cabe destacar que por medio de la Dirección General de Agronegocios y los números telefónicos: 228 244 4944, 229 325 5185 y 271 702 2367, además del correo [email protected] , los ciudadanos pudieron comprar la caja con 30 kilos de mango a 150 pesos.