Xalapeños ya pueden ir por su vacuna contra la influenza

Con diversos módulos en Xalapa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional, misma que busca reforzar la salud de las personas para prevenir cuadros gripales típicos de la época invernal.La enfermera Abigail López, de la Clínica 66 del IMSS, indicó que aunque la aplicación del biológico originalmente está destinado a grupos vulnerables, también se aplica a cualquier persona interesada en recibirlo."Empezamos desde ayer con la campaña se vacunación contra la influenza, estamos ubicados en el Pasaje Tanos, en el mercado Jáuregui, afuera de Casa Ahued, en Los Lagos. La vacuna se pone principalmente a grupos de mayor vulnerabilidad como son menores se 5 años y mayores de 60 años, pero si la otra población viene se la aplicamos", manifestó.En la entrevista, López acotó que en caso de haber recibido la vacuna contra el COVID-19, deberán esperar 14 días para recibir ésta, lo mismo si recientemente padecieron de esta enfermedad o tuvieron algún cuadro gripal o síntomas de refriado común como dolor de cabeza, dolor de garganta o malestar general."No tienen que traer nada, si tienen su tarjeta de citas (del IMSS), se la anotamos ahí sin ningún problema, sino aquí les damos un comprobante donde viene toda la información. Nos estamos ubicando aproximadamente desde las 9:00 o 9:30 horas y nos vamos prácticamente hasta que se nos acaba la vacuna", refirió.Sobre el tiempo que durará la campaña adicionó que será en función de la cantidad de dosis que llegaron a la Clínica 66 del IMSS. "Tenemos planeado que sea todo noviembre y diciembre, pero si aplicarla a la mayor cantidad de población posible", resaltó.Entre las contraindicaciones, explicó que la vacuna no se le puede aplicar a personas que sean alérgicas al huevo o sus derivados, recordando que al ser universal y gratuita, se la suministran a cualquier persona sea o no derechohabiente del Seguro Social."(Las reacciones tras la aplicación) es como el inicio de una pequeña gripe, dolor de cabeza, dolor muscular, es completamente normal, nosotros les recomendamos no tomar ningún medicamento para dejar que la vacuna haga sola su efecto, pero de haber mucha molestia, podrían acudir con su médico familiar", precisó la enfermera.Finalmente recordó que es importante aplicarla porque año con año las variantes de la influenza cambian y se debe aplicar la dosis de refuerzo, "y nos va protegiendo de todas las enfermedades estacionales como la gripa y por eso es importante que vengan a aplicársela".