Ya estamos más seguros con vacunación antiCOVID a menores: Padres de familia

Continúa la vacunación contra el COVID-19 para los adolescentes de 15 a 17 años en la zona de Veracruz y Boca del Río, en dos sedes de aplicación: el estadio Luis "Pirata" Fuente y el Instituto Tecnológico de Veracruz.Se registran largas filas desde temprana hora de menores acompañados de sus padres."No dudamos, en cuanto anunciaron la vacunación para ellos rápido la registramos porque sólo faltaba ella de vacunarse y ahora ya es más seguro", comentó Sandra, mamá de una menor de 15 años.La vacunación para personas rezagadas mayores de 18 años con la vacuna de CanSino y para los que requieran segunda dosis de AstraZeneca y ya hayan pasado más de 50 días de la primera."La vez pasada que me tocó no pude venir porque me había enfermado, después tuve que trabajar y ya no me dio tiempo, ahorita aprovechar que se pudo", dijo Candelaria, de 34 años.La vacunación para menores de 15 a 17 años continuará hasta el 29 de noviembre.