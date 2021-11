Ya están hartos de robos en Mercado “Malibrán” de Veracruz Puerto

Locatarios del mercado “Malibrán” de Veracruz denunciaron los constantes robos que se presentan, tanto en el día como en la noche. Ya han identificado a por lo menos 4 bandas que operan e incluso con menores de edad.El presidente de la Unión de Comerciantes "Emiliano Zapata”, Antonio Castro Ortiz, señaló que hacen hoyos en los locales y por ahí se meten los niños para sustraer desde mercancía hasta dinero.“Hay como cuatro o cinco bandas y la más famosa es una que trae hasta a un niño, como de unos 10 años, te hacen un hoyo en la lámina y por ahí lo descuelgan y él te trata de abrir puerta o cortina y por ahí se roban las cosas, se pierden todos los días, básculas, morralla, mercancía", dijo.Por esta razón urgió que se autoricen policías para la caseta de vigilancia que se construyó en el mercado, además de que se edifique una barda perimetral en el mismo.Indicó que en repetidas ocasiones se ha pedido que se asignen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, sin que tengan respuesta.“Con recursos propios y del Ayuntamiento se compuso la caseta de policía, está flamante, tiene vidrios nuevos, tiene pintura, tiene los baños, tiene todo pero no tenemos policía porque el Gobierno del Estado está jugando con el municipio al gato y al ratón y eso nos ha perjudicado porque no tenemos policías, aunque sea 2”.Para ellos, la barda es una prioridad, “teníamos una malla, se rompía. Es una prioridad que nos construyan una barda, no queremos una barda de lujo, queremos una barda de block, normal y son varios metros, son aproximadamente 160 metros y vaya, está pendiente que nos la hagan”, finalizó.