Ya habría compras de pánico en farmacias de Coatepec, por coronavirus

Luego del anuncio del primer caso de coronavirus en México, Farmacias en Coatepec, en horas, han vendido cientos de paquetes de cubre bocas y botes de vitamina C en todas sus presentaciones, empezando a dejar desabasto de estos productos.



De acuerdo a información de empleados, a partir de que se diera a conocer la información sobre los primeros casos de coronavirus en México, la población empezó a acudir a las farmacias para surtirse de cubre bocas y vitamina c.



"La gente empezó a venir y a comprar, ya vendimos 100 paquetes de cubrebocas reforzados y sencillos, sólo queda un paquete infantil. Ya no tenemos. También estamos vendiendo la Vitamina C pero quien sabe si nos alcance para vender todo el día, hemos vendido mucha en todas sus presentaciones", indicó Adriana.



Asimismo, en algunos casos se indicó que no será sino hasta en ocho días cuando vuelvan a surtir de cubre bocas, mientras que en Vitamina C, se desconoce en que tiempo podrían volver a venderla.



"Los cubrebocas nos llegan en ocho días y la vitamina c no se si esté disponible en todo el día, tenemos poca mercancía ya", explicó Juan Antonio, empleado de una cadena de farmacias.