Ya hasta ultrasonidos hacen a niños de Álamo; todavía no saben qué ocurrió

Aún se encuentran hospitalizados 5 de los 48 menores estudiantes de la Secundaria Técnica 67 de Álamo que presentaron síntomas de aparente intoxicación hace una semana.El titular de la Secretaría de Salud del Estado, Gerardo Díaz Morales, informó que esta semana comenzaron con estudios de ultrasonidos y al momento van 8; todos salieron bien.En entrevista realizada en Palacio de Gobierno previo a la inauguración del “Segundo Congreso Internacional de Gestión Integral del Riesgo Veracruz 2022”, el funcionario estatal explicó que estos estudios son a petición de los padres.“Ya nada más tenemos ahorita 5 hospitalizados y 4 de alta, pero la atención ha sido integral desde el primer momento. Hoy estamos haciendo los ultrasonidos, tenemos un médico técnico radiólogo y dos radiólogos experimentados y está por arribar el camión efectivamente. Los ultrasonidos los tenemos y los estudios, hasta ahorita llevamos ocho y todos han salido bien”, dijo.Díaz Morales fue cuestionado respecto que padres de menores señalaron que tras estudios particulares, se detectó sulfato, sin embargo, el también galeno reconoció que solo es un caso que no se ha comprobado.“Uno y no está comprobado, ya Riesgos Sanitarios está en eso, Riesgo Sanitarios ha revisado las empresas, la escuela, todas las áreas y los sulfatos es inespecífico, tendrían que ponerle apellido, es un reporte de un particular y no está comprobado, nosotros seguimos estudiando y seguiremos estudiando hasta la resolución e investigación de que lo que pasó con estos niños”, dijo.Respecto a la presunta intoxicación de militares en la zona de Tuxpan, el titular de los Servicios de Salud de Veracruz aclaró que no hay ningún caso confirmado y recordó que cuando circuló la información de inmediato llevaron a cabo una revisión, sin embargo, no se detectó ningún caso.“No, incluso ahora que me preguntaste si se ratifica, porque yo no tengo ningún reporte de militares con un cuadro desintoxicación, hasta el momento no lo hay, a través de PC, Protección Civil, investigamos el mismo jefe de la Jurisdicción y no hay registro de militares, si hubiera yo con mucho gusto se los comento y manifiesto. Militares intoxicados no, no hay registro de ingreso”, finalizó.