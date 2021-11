Ya hay 18 aspirantes a Director del Instituto de Pueblos Indígenas en Zongolica

Un total de 18 nombres son los que se manejan como posibles candidatos para ocupar la titularidad del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas en Zongolica, dependiente del INPI, por lo que representantes comunitarios de la sierra solicitaron un proceso transparente y abierto.Resaltaron que estos cargos siempre se han dado por amiguismos y favores políticos, por lo que a esa titularidad han llegado personas que no son las idóneas y que a veces ni preparación tienen.Recordaron que cuando se dio el nombramiento del ex diputado federal Bonifacio Aguilar Linda protestaron porque consideraron que esta persona no tenía las cualidades necesarias además de que había molestia por su falta de resultados como legislador, por lo que incluso tomaron las instalaciones del Centro hasta que lograron se le retirara el cargo.Ahora, comentaron, ha comenzado a circular una lista con nombres de los presuntos aspirantes, por lo que se esperan que se haga oficial para que la población vea cómo se da este proceso o por lo menos que se den a conocer qué criterios serán los que se evaluarán.Mencionaron que esperan que quien asuma el cargo por lo menos conozca la sierra, para que pueda atender las necesidades que se dan en los municipios.Consideraron que sería mucho mejor que se tratara de alguien de la misma región, pues cuando llegan personas de fuera no conocen la idiosincrasia, sólo les preocupa cobrar su salario y no hay la atención que se requiere.“De preferencia que se alguien de la sierra, profesionista, que dé a conocer su plan de trabajo para los 11 municipios y que no sea un ex alcalde o ex diputado que sólo quieren seguir viviendo del erario”, apuntaron.