Ya hay detenidos por asesinato de la menor Yesenia, en Coatzacoalcos

Dos personas fueron detenidas este domingo señalados del asesinado de Yesenia Lilian de 13 años.Se trata de un varón y una dama cercana a la menor, quienes estarían señalados de cometer el hecho.Se logró dar con ambas personas gracias a las cámaras de videovigilancia de vecinos y tiendas comerciales de la zona.Luis Enrique Martínez Torres, papá de Yesenia, confirmó que autoridades ministeriales le indicaron que a las 16:00 horas del domingo ya había personas detenidas.“Por la tarde, arribita de las 4 de la tarde ellos me hablan y me dicen que ya habían localizado a las personas que habían hecho el crimen y hasta ahorita desconozco, no sé quiénes son, no tengo más noticias. Estoy esperando que me hablen para que ellos recaben toda la información que tienen. Hasta ahorita no ha salido nada porque quiero pensar que no tienen nada en concreto para emitir un nombre y no pueden. Estoy a la espera de ellos”, refirió.Añadió que fue él quien localizó a su hija gracias a la ubicación GPS de su celular y debido a ello, durante los primeros minutos después del hallazgo incluso fue visto como sospechoso.“Yo la busqué toda la noche y no la encontré. Metí su teléfono al GPS y hallé su última ubicación. No encontré el teléfono cuando la encontré ahí. Después ya no supe más, me llevaron los ministeriales, me entrevistaron porque prácticamente decían que mientras no se resolviera todos éramos sospechosos y yo también. Pero es lógico, ellos hacían su trabajo. Yo demostré que andaba trabajando, mi último servicio fue 9:10 y ella desapareció entre 8 y 8:30. Me avisa mi esposa y la anduvimos buscando y puse la denuncia”, dijo.Explicó que a sus compañeros taxistas les pidió ayuda para encontrarla, pero no se logró hasta el domingo.