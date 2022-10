Ya hice más obras que Fidel, Duarte y Yunes juntos: Cuitláhuac

Ni en la administración de Javier Duarte y el bienio de Miguel Ángel Yunes, se construyó la cantidad de obra pública que se ha hecho en la presente gestión, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que se ha batido “récord”.“Ni sumando el sexenio de Duarte y los dos años de Yunes, ni con las mil construcciones que según hizo Fidel nos alcanzan. Récord de obra pública y baja en inseguridad, de manera contundente; estaba tratando de comparar ¿cuántos años atrás equivalen a los cuatro años nuestros tan solo en obra de infraestructura? Y ya voy más de 6 (años) hacia atrás, ya incluyendo Duarte y Yunes y no nos alcanza”, apuntó.En la conferencia de prensa de ese martes desde palacio de gobierno, el Ejecutivo estatal fue más allá y señaló que se superan las “mil construcciones” de puentes del ex gobernador Fidel Herrera.“Y Fidel que presumió mil puentes, creo hizo un cuarto, porque hubo unos que no había forma de cómo subirse, parecía el arco del triunfo. Y aun contado eso, no nos alcanzan”, resaltó.El mandatario estatal dejó en claro que gracias al combate a la corrupción que se ha llevado a cabo en su administración, así como con la correcta aplicación de los recursos públicos se logró este resultado a menos de cuatro de su administración, donde además se han disminuido los hechos delictivos.Mencionó que tan solo para el año próximo se invertirán mil 400 millones de pesos para rehabilitar la totalidad de los centros de salud y hospitales de Veracruz, como se propuso al comienzo de su administración.“Dejar esa marca. Siento esa obligación. Sí, escuché algunas voces, pero estoy muy claro de que es momento de dar todo por aportarle a Veracruz”, finalizó.