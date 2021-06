Ya liberaron a sobrino de dirigente del PAN Veracruz

Toda vez que el Juez consideró que la defensa acreditó que no se consolidó lo informado por los elementos policiacos, el sobrino del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, salió en libertad.



Cabe destacar que el pasado 6 de junio del 2021 fue detenido Omar Enrique “N”, sobrino del dirigente estatal del PAN, en el municipio de Tantoyuca y quien también es representante general del PAN en esa cabecera municipal, pues presuntamente portaba armas de fuego cortas y dinero a bordo de una camioneta.



La detención se dio cuando éste realizaba un recorrido en una Jeep Gran Cherokee, cabe destacar que desde su detención el dirigente estatal del PAN argumentó que su sobrino no estaba armado y que sólo realizaba un recorrido para verificar a los representantes de casilla.



Los abogados Dea Guadalupe Rodríguez Lorenzo y Armando Vallejo Peralta fueron los encargados de la defensa y lograron que este lunes Omar Enrique “N” saliera en libertad, luego de desacreditar ante el juez lo informado por los policías que realizaron la aprehensión.



A Omar Enrique “N” se le instruyó el proceso 248/2021, donde se le investigaba por supuesta portación de arma de fuego pero al demostrarse por su defensa que lo informado por los policías careció de sustento, es que el juez dictó auto de no vinculación a proceso.