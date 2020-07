Ya no habrá ponis y caballitos en Los Berros, confirma Ayuntamiento de Xalapa

Personal del Departamento de Atención e Inspección Comercial (DIAC) y Protección Civil Municipal, acudieron para intervenir en el supuesto evento "Salva la Tradición" que se convocó para beneficio de los ponis y caballos de Los Berros.



La invitación difundida a través de las redes sociales decía:



Ponis y Caballitos proveniente del Parque de Los Berros. Evento a beneficio "Salva la tradición". Domingo 5 de julio de 10:00 a 18:00 horas. Atrás de la Usbi, calle Prolongación Serafín Olarte. ¡Ayúdanos a mantener la tradición!



Después de unas horas, los dueños de estos animales sí acudieron al lugar, afirmando que lo único que solicitan es poder trabajar en el parque Los Berros o que se les asigne un trabajo para poder mantenerlos.



"Lo que más necesito es comida para mis animales o trabajo, porque también tenemos que comer nosotros", explicaron.



Cabe resaltar que, en dicha publicación, se podían leer diversos comentarios de usuarios a favor y en contra. También aseguraban que los dueños de los animales ya no tenían cómo alimentarlos y por lo tanto los "dormirían" y venderían.



Ante esto, los propietarios señalaron como falso las afirmaciones de un supuesto sacrificio o venta.



"Nosotros hicimos una, pero apareció otra donde dice que los vamos a sacrificar y eso no es cierto. Yo he pedido apoyo y nos dijeron que no estaban dando", mencionaron.



Al darse a conocer esta acción en beneficio de los ponis y caballos, el Ayuntamiento de Xalapa, emitió un comunicado:



Con relación a la invitación que circula por diversos medios de comunicación para acudir al evento denominado “Salva la Tradición” para el próximo 5 de julio de 2020 a las 10:00 horas, que tiene por objeto apoyar a los dueños de caballos y ponis (supuestamente de “Los Berros”), el H. Ayuntamiento de Xalapa informa a la ciudadanía que:



1. A fin de prevenir la propagación del virus SARS- COV2, (COVID-19) no se ha otorgado permiso alguno que implique aglomeración de personas en espacios públicos y privados, tales como parques, gimnasios, recintos deportivos, entre otros.



2. El Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales prohíbe expresamente los actos de crueldad con los animales que impliquen venta y explotación, así como la prestación del servicio de monta recreativa en los parques o espacios públicos y en el suelo urbano del municipio.



3. El Ayuntamiento de Xalapa a la fecha no ha otorgado permiso a dueños de caballos y ponis para llevar a cabo actividades lucrativas de monta, circenses, de exposición o cualquier otra que implique faltas al trato digno y responsable de esas especies, por lo cual, aplicará las sanciones que correspondan a quien sin contar con la autorización respectiva lucre, explote, lesione, maltrate o cause la muerte a cualquier animal. Además, si se considera que los hechos u omisiones de que se trate puedan ser constitutivos de algún delito, se dará parte a la Fiscalía General del Estado.



Aunque reiteraron que lo único que necesitan es volver a trabajar, para aquellos xalapeños que gusten apoyarlos, pueden contactarse al número:

2282288465



Después de varios minutos, decidieron retirarse a petición de los empleados de varias áreas del ayuntamiento que se encontraban en el sitio.