El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que no llegarían más dosis de la vacuna Sinovac al Estado, debido a que el contrato con la farmacéutica ya se terminó.



“Les puedo decir que la que no va a llegar ya mucho es Sinovac porque ya se acabó el contrato y está llegando mucho AstraZeneca, inclusive porque la estamos envasando, empaquetando y mandando a otros lugares de México y el exterior y van a seguir llegando conforme a los contratos”, expresó.



En conferencia de prensa, desde el Complejo Deportivo Omega, invitó a los ciudadanos que se aplicaron la primera dosis de dicho biológico a acudir a los módulos por la segunda, ya que no se programaría otro día para atenderlos, como ocurrió con los que recibieron la de Pfizer.



“Por eso ahorita estamos llamando a que vengan a la segunda etapa de vacunación, los de Sinovac, que no dejen de venir porque no vamos a poder como le hicimos con los de segundas dosis de Pfizer”, puntualizó.



Huerta Ladrón de Guevara señaló que tiene conocimiento que por el momento no se renovaría el contrato con la farmacéutica china.



En caso de quienes recibieron dicho biológico y no acudan por su segunda inyección, expuso que el Comité Técnico de Salud tendrá que instruir lo que se deberá hacer.



“Comúnmente hay tiempo después, yo creo, no quiero especular, que van a llegar a mayoría (a vacunarse) y si no, pues ya tendremos que ver qué procede”, reiteró.



El funcionario federal además destacó que desde el inicio de la inmunización en el Estado ya se han aplicado alrededor de 4 millones 500 mil dosis, entre la Brigada Correcaminos y el operativo especial que realizan el Ejército Mexicano en los municipios serranos y rurales.



En ese sentido, explicó que esa cifra no significa que igual número de personas ya hayan sido inoculadas, porque algunas requirieron de dos dosis y otras se les aplicó una dosis única.



“Ya estamos llegando en Veracruz por parte de los operativos de la Brigada Correcaminos a los 4 millones de dosis aplicadas, porque las dosis aplicadas pueden ser primeras y segundas o anda más una primera”, señaló.



Asimismo, recordó que en el Sector Salud se aplicaron 89 mil 859 dosis; en el sector educativo, 179 mil 799; en los centros penitenciarios, 6 mil 837; y el Ejército en la zona norte vacunó 153 mil 531 ciudadanos y en la zona centro pretende vacunar a más de 60 mil.



Aunque la semana pasada había dicho que ayer miércoles anunciarían la vacunación para Xalapa y grandes ciudades, expuso que mañana viernes en la noche ya se podría decir en qué lugares de la Entidad comenzará la inmunización de los mayores de 18 años por parte de la Brigada Correcaminos.



“De acuerdo con los semáforos epidemiológicos vamos a definir, no están llegando este fin de semana todas (las dosis para 18+) por los eventos de la naturaleza y hay que tener ciertas precauciones”, expresó.



Pero consideró que seguramente se destinarán a las zonas con más necesidad epidemiológica.



“Estoy pensando en la zona de Córdoba, Orizaba, Río Blanco, Fortín porque ahí no nada más tenemos el rojo por contagio, sino también por estamos llegando a altos niveles de ocupación hospitalaria”, estableció Manuel Huerta.



Vacunan a rezagados



Poco más de mil xalapeños que recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19, y que no acudieron por la segunda en la fecha establecida, fueron atendidos por la Brigada Correcaminos este miércoles y jueves en el Complejo Deportivo Omega.



Los rezagados fueron contactados para que acudieran a este módulo, ubicado en la capital del Estado, y así completar su esquema de vacunación contra el Coronavirus.



Al respecto, el delegado Manuel Huerta expuso que ayer miércoles fueron inmunizados nuevamente 570 dosis y hoy jueves, 504.



“Gente que se rezagó con la segunda vacuna, al momento que le tocaba se enfermó, causas involuntarias, algo les pasó y no pudieron venir; causas voluntarias, no nos gusta mucho que se nos pierdan pero a veces nos ocurre que se le olvidó y no pudo”, expresó en conferencia de prensa.



Aclaró que estas personas fueron convocadas a recibir la pauta porque así lo autorizó el Comité Nacional de Salud, quien les otorgó el biológico necesario para hacerlo.



“Vamos a ir vacunando rezagos primero de la población que no ha venido cuando le tocaba su primera dosis y en este caso, reitero cuando el comité nos autorice por las temporalidades de la vacuna y teniendo suministros, complementando a estos que nos faltaron”, expuso.



Por otro lado, destacó que los xalapeños están acudiendo por su segunda dosis de la vacuna Sinovac, detallando que hasta el día de ayer se habían puesto 37 mil 296. En el caso de Córdoba, Cosoleacaque y Fortín, donde ya se culminó está jornada, se pusieron 16 mil, 5 mil y 10 mil dosis, respectivamente.