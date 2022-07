Ya no serán gratuitas pero aplicarán descuentos al canje de placas a partir de ya

El Gobierno de Veracruz prorrogó hasta el 31 de diciembre el Programa de Canje de Placas, aunque las láminas tendrán un costo pero con descuentos del 75 por ciento y 50 por ciento para quienes no presenten adeudos en contribuciones vehiculares.Y el costo de las placas será cubierto al 100 por ciento por quienes mantengan adeudos de contribuciones vehiculares al 31 de diciembre del año pasado.También se mantiene el estímulo fiscal del 100 por ciento en multas, recargos y actualizaciones a propietarios de vehículos que no realizaron la verificación vehicular durante el primer periodo del 2022.El Programa de Canje de Placas gratuito feneció a las 12 de la noche de ayer jueves 31 de junio, sin embargo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo amplió del 1° de julio al 31 de diciembre.Los descuentos serán aplicados a los propietarios de automóviles que se encuentren al corriente en el pago de las contribuciones vehiculares, que la unidad está registrada en el Padrón Estatal Vehicular, incluyendo el pago de la verificación vehicular correspondiente al primer periodo de este año.Aunque se cuenta con el segundo periodo para que se pueda realizar la verificación vehicular.Los propietarios de automóviles que no hicieron el canje durante el primer semestre tendrán que pagar el costo de las placas pero si lo hacen entre el 1° de julio y el 30 de septiembre, obtendrán un descuento del 75 por ciento.Para quienes realicen el canje entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre, el descuento será del 50 por ciento.Y quienes realicen el canje de forma voluntaria u obligatoria y que presenten adeudos de contribuciones vehiculares pagarán el 100 por ciento del valor del canje de placas durante la vigencia del programa.Así también, el titular del Poder Ejecutivo estatal autorizó un estímulo fiscal del 70 por ciento en el pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia Vehicular y en actualizaciones, recargos, multas y honorarios, que se hayan causado entre el 2017 y 2021, para quienes se regularicen entre el 1° de julio y el 30 de septiembre.