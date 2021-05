Ya se han registrado renuncias de capacitadores y supervisores electorales en Orizaba

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 15 del INE, Rubén Gálvez Cortés, dijo que, aunque ha habido años en que es mayor el número de renuncias de los capacitadores y supervisores electorales, en este proceso también ha habido algunas.



En entrevista, no quiso revelar el número exacto de los capacitadores y supervisores que se han ido, pero aseveró que este actuar es normal. “Me atrevo a decir que hasta ha sido menor que en otras ocasiones, pero esta situación está prevista en los lineamientos cada vez que el proceso de reclutamiento y selección prevé la integración de una lista de reserva”.



Añadió que el INE recluta suficiente personal como para entrevistar a tres personas por cargo disponible, quiere decir que la lista de reserva se integra por lo menos dos veces el número de personas contratadas.



“Esa lista de reserva sirva para ir tomando de ahí al siguiente de conformidad con su calificación y, a esas personas las vamos contratando si fuese el caso; esa es la forma que tenemos de poder atender la situación”.



El vocal destacó que aún y cuando se vaya personal, se garantiza que habrá buena capacitación para los funcionarios de casilla. “Siempre hay una transición ordenada, de forma que los funcionarios de casilla no resientan el cambio, finalmente el supervisor es el responsable de asegurarse de que no haya ese tipo de problemáticas”.