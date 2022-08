Yesenia “N” mató a su familia con premeditación, alevosía, ventaja y traición: Jueza

Yesenia “N”, presunta responsable del homicidio de 7 personas integrantes de su familia en Boca del Río y que fue vinculada a proceso, actuó con premeditación, alevosía, ventaja y traición, afirmó la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez, responsable de llevar este caso.Precisó que debido a la saña con la que se registraron los hechos, se reclasificó la conducta con la que la imputada habría actuado.“En atención a las calificativas que se indilga por parte de La fiscalía y que en este momento también se han variado por parte de esta juzgadora porque así me lo permite el artículo 323 el reclasificar una conducta por la que realmente se generaron los hechos en la virtud de las calificativas de premeditación, alevosía, ventaja y traición además de la saña con la cual fueron desarrollados los hechos”, explicó.La jueza, también explicó que a pesar del avanzado embarazo que presenta Yesenia “N” no podrá llevar su proceso en prisión domiciliaria debido a que evadió la justicia.No obstante, tiene derecho a la atención médica que requiera.“Existe incompatibilidad con la prisión preventiva oficiosa tratándose de ciertas circunstancias. Ella se encuentra en una de ellas porque está ya en los medios de comunicación, saben se encuentra en gravidez, tiene un embarazo bastante adelantado, pero a consideración de la suscrita pues no es posible que ella permanezca en prisión domiciliaria en virtud de la circunstancias de que fue evadida, se sustrajo de la acción de la justicia, fue detenida en Lerdo, Durango, no es posible que se le permita prisión domiciliaria”.