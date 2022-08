Yo nací en Veracruz, "Ley Nahle" no me preocupa, dice Sergio Gutiérrez

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aclaró que la reciente "Ley Nahle" aprobada en Veracruz no es de su interés porque él nació en Minatitlán.Luego de su informe de labores, fue cuestionado por la prensa respecto a la rapidez con la que fue aprobada esta reforma a la Constitución local que amplía los elementos para considerar como veracruzanas a las personas, permitiendo así que la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, contienda por la Gubernadura.—Pues la verdad a mí no me preocupa mucho porque yo nací aquí en Minatitlán así que no es algo de mi interés —dijo.—Diputado, ¿quiere ganarle en la encuesta a la dama de Zacatecas? —le cuestionaron.—Aquí no hay ganadores ni no ganadores, aquí es quiénes tengan más cercanía con la gente seguramente estarán en el ánimo de las y los ciudadanos, nosotros trabajamos para eso, nos conducimos sin protocolos —sostuvo.De sus espectaculares y las críticas, indicó que la ley permite que durante un informe se pueda tener propaganda, y añadió que estos se pagaron con recursos propios.Con respecto a los espectaculares que fueron vandalizados en Coatzacoalcos, declaró:"Hay gente que obra mal en política, yo obro bien porque eso espero de vuelta, no sabemos quiénes son, pero es alguien que tiene malas intenciones", finalizó.