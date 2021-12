Yo no tendré vacaciones, el Gabinete sí: Gobernador

Este diciembre, el Ejecutivo del Estado permanecerá en sus labores, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reconoció que en 3 años de trabajo en esta ocasión le dio vacaciones a su Gabinete.En conferencia desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal puntualizó que los Secretarios de Despacho contarán con dos días de asueto, el 25 de diciembre y el primero de enero y algunos pidieron unos días más para pasarla con sus familiares.Sin embargo, aclaró que a pesar de esta situación, el Estado no se detiene y continúa operando, así como en materia de seguridad se mantienen los operativos, al igual que las reuniones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.“No me voy de vacaciones, me quedaré aquí pero le di vacaciones al Gabinete, el 25 y el primero; algunos pidieron unos días pero van a estar pendientes. Lo que sí es que me comprometí a que el 25 y primero no los voy a molestar”, apuntó.Asimismo, en el tema del COVID-19, destacó que Veracruz se mantiene en semáforo verde, lo que implica que para este fin de año la población podrá celebrar con la aplicación de las medidas sanitarias.