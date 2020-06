El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él mismo ordenó liberar a Ovidio Guzmán, luego de un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, en el 2019.



“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo.



Esta mañana, en su conferencia de prensa en Morelos, el Presidente dijo que “en dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque más de 200 personas inocentes iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo en Culiacán, Sinaloa y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”.