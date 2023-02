Yo soy honesto, no me comparen con Duarte, dice Cuitláhuac sobre contratista millonaria

Ante el caso de una empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que recibió contratos millonarios del Gobierno de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se defendió de acusaciones del partido Movimiento Ciudadano (MC), aclarando que él es honesto, no tiene prestanombres y ya se investiga a dicha persona.En conferencia de prensa sobre los contratos por alrededor de 100 millones de pesos que recibió Araly Rodríguez Vez, el mandatario reiteró que esta mujer ganó licitaciones asumiéndose como “representante” de empresas y todo sería un esquema de evasión de impuestos.Apenas este martes, cabe destacar, se reveló que Rodríguez Vez incluso usó como domicilio fiscal una tiendita de abarrotes ubicada en una colonia popular de Xalapa.Al respecto, se le señaló a García Jiménez, el partido Movimiento Ciudadano lo comparó con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa y sus empresas “fantasma”, criticando que al mandatario morenista “sólo le bastó una prestanombres”.“¿Yo, prestanombres? Ellos dirán lo que quieran pero no es así, yo soy maetro universitario, hice mis estudo de posgrafo, (…) tuve la oportunidad de estar becado, estuve haciendo el doctorado en Alemania, soy maestro, mi plaza de tiempo completo esta ahí en la Universidad Veracruzana.“Mi ingreso no puede ser diferente a lo que corresponde como Gobernador y maestro (…),no tengo negocios, no soy empresario y por lo tanto mis ingresos tienen que cuadrar, no puede ser que de repente salga con ranchos y propiedades en el extranjero”, dijo García Jiménez.Respecto a los señalamientos de Movimiento Ciudadano, les respondió que ellos son hipócritas y cínicos, pues su dirigente nacional, Dante Delgado, estuvo junto a duartistas no hace mucho.“Y yo me ofrecí a que me investigaran, soy honesto y contra eso no van a poder, que no ofendan, yo no me llevo así con Movimiento Ciudadano, ¿cómo me comparan con Duarte? Duarte no se robó 24 millones de pesos, está acusado de 34 mil mil millones de pesos y por eso tiene un arreglo con gobiernos anteriores va a pagar con 9 años de cárcel”, dijo García Jiménez.