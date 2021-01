El youtuber orizabeño Ángel Villamar, conocido como Ántrax en las redes sociales, puntualizó a través de un video que no convocó a la población para que acudiera a su negocio Danxax.



“En ningún momento nosotros llamamos al público, nosotros sabemos que estamos en pandemia y por lo mismo, por seguridad de ustedes, nunca les dijimos vayan”, indicó.



El youtuber agregó que la inauguración aún no ocurre y cuando se realice será a puerta cerrada por la misma situación.



Indicó que al generarse una aglomeración de la gente afuera del negocio, ubicado en Poniente 2, llegó personal de Protección Civil y le dijo que abriera las ventanas y le pidiera a la gente que por favor se retirara.



Sin embargo no lo quiso hacer “porque van a decir que al abrir las puertas, que yo los convoqué, iban a inventar mil cosas”.



El youtuber reiteró que en ningún momento llamó al público.