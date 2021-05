Yunes Márquez “nació en Xalapa, vive en Alvarado y estuvo 3 años en Francia”

En un video que publicó en sus redes sociales, Ricardo Exsome Zapata, candidato de la coalición MORENA, PT y PVEM, dijo que “quien aspire a gobernar a los veracruzanos no puede ser producto de una ambición de poder y de dinero”.



Esto en relación a la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que determinó como inelegible al panista Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la Alcaldía de Veracruz Puerto, al señalar que había mentido sobre su residencia, por lo que le fue retirada su participación en el actual proceso electoral.



“Miguel no cumple con los requisitos. Lo demás son pobres argumentos de quien busca engañar a los veracruzanos. Quien miente para llegar, llega para mentir”, recalcó.



Exsome Zapata también expuso en el video que Yunes Márquez intenta desviar la atención sobre las causas de la sentencia del TEV pues entre los requisitos para ser alcalde del puerto se necesita haber nacido en Veracruz o vivir por lo menos tres años antes del día de la elección, asegurando no cumple con ninguna de las dos anteriores.



“Miguel nació en Xalapa (y ) vive en Alvarado. Eso todos lo sabemos. Y Miguel vivió en Francia en estos últimos tres años; eso él lo presumió. Miguel, no cumple con los requisitos, lo demás, son pobres argumentos de quien busca engañar a los veracruzanos”, sentenció.



El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia” señaló que Miguel Yunes miente a los veracruzanos, por lo que no tiene autoridad moral para gobernar, mientras él se jactó de tenerla.



Mientras, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, Yair Ademar, también subió un video donde pide al ahora excandidato Yunes Márquez que no se victimice sino que pida disculpas a los veracruzanos por engañarlos.



“… no quiera victimizarse porque lo único que hizo el Tribunal Electoral de Veracruz fue aplicar la Ley. Si Miguel Ángel Yunes Márquez tuviera un poco de decencia y honestidad debería de salir a dar la cara, aceptar su falta y disculpase por mentirle una vez más a los veracruzanos”, sostuvo.