Zacatecas es violento, no lo visiten, alerta EU a sus ciudadanos

El Departamento estadounidense de Estado publicó su actualización anual de Alerta de Viajes a México. En ella, colocó a Zacatecas en el grupo de estados a los que no recomienda viajar a sus ciudadanos, debido a la violencia.Zacatecas se suma así a otros cinco estados mexicanos a los que Estados Unidos no recomienda viajar: Colima, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, debido al crimen y al secuestro, y Guerrero, debido al crimen. En el caso de Zacatecas, menciona tanto el nivel de criminalidad como el de secuestros.Otros siete estados se ubican en la categoría de reconsiderar viajar. Se trata de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Sonora, debido al crimen y el secuestro, y Durango y Morelos, por los altos niveles de criminalidad.Del lado contrario, Nayarit, el Estado de México y Coahuila mejoraron su situación y ahora se encuentran en la lista de estados donde hay que tener “extrema precaución al visitarlos”.Junto con ellos se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, la Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.En una declaración, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, felicitó a los tres estados que mejoraron su situación, lo que les valió cambiar de categoría.Sobre los estados en los que “se presentan situaciones de seguridad”, Salazar dijo que resaltan “la importancia del Marco Bicentenario entre México y los Estados Unidos. En dicho marco, ambos países se comprometieron a mejorar la seguridad y a proteger mejor a nuestra gente. Sin seguridad no hay prosperidad. Es importante reafirmar nuestro compromiso con la seguridad de la ciudadanía, y proveer a las instituciones de seguridad y de justicia mexicanas los recursos y capacitación necesarios, además de profundizar nuestra cooperación”.En ese sentido, aseguró que “Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros socios, amigos y vecinos al construir juntos un futuro pacífico”.Salazar anunció también que, en aras de avanzar en la agenda de seguridad, viajará “a las regiones con retos de seguridad, para seguir incentivando un enfoque mutuo que permita lidiar con esos retos compartidos, y ayudar a cumplir con las obligaciones a que se comprometieron nuestros países en la Declaración Conjunta del 12 de Julio que hicieron los presidentes [de Estados Unidos, Joe] Biden y [de México, Andrés Manuel] López Obrador”.El embajador dijo que Estados Unidos reafirma el compromiso de trabajar con México de “trabajar juntos para lidiar con los importantes temas de seguridad que afectan a nuestras naciones, incluyendo los retos del fentanilo, el tráfico de armas y el contrabando de seres humanos, además de reducir los niveles de abuso y adicción a las drogas. Nos comprometimos a reforzar nuestra cooperación para combatir a las organizaciones criminales transnacionales que fomentan la violencia en nuestros dos países. Reafirmamos los robustos esfuerzos operativos entre las dependencias de la ley con el fin de enfrentar estos primordiales desafíos de seguridad”.