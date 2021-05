Zapatistas difundirán en España “la realidad” de México

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía despidieron al “Escuadrón 421” conformado por mujeres zapatistas que zarparon de las costas de Quintana Roo hacia España con la finalidad de emular la conquista española en América Latina, pero con el fin de expandir la realidad nacional.



A decir de la vocera de la Red de Resistencia y Rebeldía en Veracruz, Tina Madrigal, la travesía será de dos meses y como una forma de demostrar que no cruzarán la mar solas, se reunieron para hacer dibujos en apoyo a la delegación marítima zapatista.



“Ayer zarpó de Isla Mujeres a Europa, este escuadrón 421 se fue en barco, va a ser un viaje de dos meses por el simbolismo de cómo los españoles llegaron aquí a Veracruz, ahora los zapatistas van a ir allá a Europa, no con el fin de conquistas o invadir, sino para escucharlos, saber de su lucha y rebeldía, que ellos se enteren de lo que está pasando en México”.



En el Zócalo del puerto de Veracruz, se reunieron para dibujar barcos y mensajes de apoyo,a quienes llegarán a Europa para transmitir a los españoles la situación que se vive en México y cómo las empresas transnacionales están explotando los recursos naturales.



“Aquí en Veracruz Aguas de Barcelona es una empresa española, es transnacional, pero el pueblo español no tiene ni idea de lo que está pasando, están ganando dinero, están siendo beneficiados a costa de otros países, el Proyecto Morelos, es otra empresa española que está manejando”, dijo.



Las tripulantes no tienen permiso para el desembarque, llevan sus propias embarcaciones para llegar hasta la costa europea.



A ellas, se sumará una delegación más que se incorporará en avión.