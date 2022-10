Zenyazen Escobar pide voluntad social para reubicar primaria de Ixtaczoquitlán

La Escuela Primaria “Benito Juárez”, ubicada en la cabecera municipal de Ixtaczoquitlán, sí debe ser reubicada, argumentó el secretario de Educación Zenyazen Escobar, quien hizo el llamado a que la sociedad tenga voluntad para hacer la nueva construcción cuya inversión sería de cerca de 8 millones de pesos.Cabe recordar que un grupo de padres de familia de esta institución educativa se han opuesto a que sea reubicada.Incluso en una reciente visita del gobernador Cuitláhuac García Jiménez al Palacio Municipal de Ixtaczoquitlán, los inconformes lo abordaron y le pidieron que interviniera, pues reprocharon que el Cabildo haya aprobado la donación del predio al Gobierno del Estado para que se edifique un teatro.Zenyazen Escobar, por su parte, indicó que en esta escuela ya tenían proyectado un monto de inversión de entre 7 y 8 millones de pesos, “pero ahí estaba planteando también el alcalde Nahúm Álvarez, hacer un teatro porque no hay para dónde construir en el municipio”.Dijo que en su momento ya se había platicado con padres y madres de familia y que son pocos los que no quieren que se reubique el colegio. Aunque comentó que se quiere el consenso de todos los padres de familia.“Es que afortunadamente se les va a hacer nueva la institución, es una inversión grande, pero necesitamos la voluntad de todos y todas. Además, la escuela ya tiene muchos años y no tiene escrituras”.Insistió que existe la voluntad por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz para hacer la edificación, “tenemos que transitar juntos tanto sociedad como SEV”.En referencia a la queja de los padres, quienes aseguran que el terreno donde se va a ejecutar la obra no tiene las mejores condiciones para la escuela, indicó que no se le va a inyectar dinero a terrenos donde pueda presentarse algún problemaDestacó que se han hecho estudios de suelo y todo lo necesario, “además está a 3 cuadras de la cabecera el terreno donde se va a edificar”.“Lo único que pedimos es voluntad de la sociedad. A mí como autoridad lo que me interesa es darle el servicio a la escuela, rehabilitar. Hemos hablado mucho con el Alcalde que intervenga, porque al final de cuentas son temas municipales. Imagínense que yo, por cada construcción tenga que ir a hablar con los padres. Obvio, a mí al Gobernador me instruyó y hemos hecho lo propio”.