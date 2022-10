Zenyazen mintió: no inició la rehabilitación del edificio SEV en Coatzacoalcos, se quejan

Trabajadores de la Delegación de la SEV en Coatzacoalcos demandaron al secretario de Educación de Veracruz, Roberto Zenyazen Escobar García, que “cumpla su palabra” de rehabilitar el edificio el que, afirman, se está “cayendo a pedazos”.A 3 meses de la promesa del envío de recursos, los 50 empleados tanto sindicalizados, de confianza y contrato, tomaron las instalaciones este inicio se semana y dieron 24 horas a las autoridades pertinentes para responder la demanda.Asimismo, pidieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez venir a Coatzacoalcos para corroborar que no se le ha “metido mano” a la Delegación, pese a la promesa de que en septiembre iniciarían los trabajos.“No ha habido ninguna mejora, seguimos peor, acaban de pasar lluvias, nos inundamos, hay goteras en todos lados, es una situación en la que no podemos estar; de promesas en promesas se nos han ido junio, julio, agosto, septiembre, y no se le ha metido ni un peso a la delegación”, reiteró.Deisy Miguel Gerónimo, representante sindical del centro de trabajo 135 de la delegación, recordó que el pasado 8 de junio el Secretario se comprometió a que a más tardar en septiembre aterrizarían 10 millones de pesos para la infraestructura, sin embargo, nunca llegó el recurso, por lo que decidieron volver a manifestarse.“Lo único que nos han enseñado es la caratula de un plano y nada más. La primera traba que había desde la primera toma fue el título de propiedad es que el edificio pertenece a la técnica 96, esa situación se supone que ya se solucionó, se supone que nos habían dicho que se manejará por medio de una opinión pública, para poder facilitar o acceso a 10 millones para poderlo meter a la infraestructura y se supone que ya había quedado esa situación”, dijo.Exigió al titular de la SEV, Zenyazen Escobar García que cumpla con su palabra, pues las condiciones del edificio son aún más deplorables.Por su parte Josefa Martínez Tiburcio, jefa de la oficina de recursos humanos en la delegación, precisó que la plantilla es de 50 trabajadores, tanto sindicalizado y de confianza, como de contrato.Dijo que le dan servicio a 26 municipios de la zona sur, pero en ocasiones lo extienden hasta 40 por la alta demanda.“El abandono es visible por fuera y por dentro, qué le puedo contar, nosotros compramos desde un foco, nosotros pagamos el internet, nosotros compramos nuestras maquinas que se nos han quemado, muchos estamos pagando todavía nuestras maquinas”, señaló.En la delegación de la SEV en Coatzacoalcos se realizan altas en ISSSTE, modificación de salario, seguros institucionales, modificación de plantilla, trámites de control escolar, certificados, primaria, secundaria, todo en educación básica, entre otros.Los inconformes lamentaron que afecten a los profesores, pues esto limitará aún más los procesos que deben llevar con regularidad en sus escuelas, pero apelaron a su comprensión pues ya les es imposible seguir trabajando con malas condiciones en el edificio