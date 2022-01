Zenyazen niega brotes de COVID en escuelas; sólo han cerrado 99 por contagios

99 escuelas en el Estado han cerrado debido a casos de COVID-19, sin embargo, no se han registrado brotes en los planteles y se suspenden clases presenciales de manera preventiva, indicó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.Explicó que cierran pero una vez que pasa el riesgo, las instituciones regresan a sus clases presenciales. Se espera que en febrero el total de las 24 mil escuelas ya estén operando bajo el esquema escalonado."Hasta el día de hoy 99 escuelas han cerrado por temas de contagios, estamos hablando de 99 y 16 mil abiertas del esquema de educación básica y estamos ya en febrero el regreso de Educación Media Superior y Superior y ya con eso llegaríamos a las 24 mil escuelas abiertas".Escobar García resaltó que Veracruz ocupa el tercer lugar en vacunación de docentes y el retorno a las escuelas es necesario por el rezago educativo que se registra debido al distanciamiento debido a la pandemia.Si bien no hay una medición formal sobre el déficit educativo que ha dejado la crisis sanitaria y el confinamiento, los docentes palpan un rezago en el conocimiento."Los contagios no son masivos como se planteaban, es necesario la reapertura primero que nada por salud socio-emocional de las niñas, niños y jóvenes, de igual manera por el rezago educativo que estamos teniendo en el estado de Veracruz y a nivel nacional".El titular de la SEV afirmó que se han reforzado los filtros sanitarios en las escuelas con apoyo de los padres de familia.