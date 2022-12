Zenyazen pide al Alcalde de Córdoba que done el terreno para erigir Universidad Tecnológica

El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García hizo un llamado al alcalde de Córdoba, el morenista Juan Martínez Flores, pues no ha donado el terreno para la construcción de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV), además de que nunca apoyó con el tema del drenaje para que se concluyera la obra en el CONALEP de esa ciudad, y la inversión la tuvo que asumir la SEV."Le hacemos un llamado muy fraterno al compañero alcalde, para que nos apoye en el tema de la donación del terreno para la UTCV y lograr de la mano, en este caso Ayuntamiento y Gobierno del Estado, que tengamos una universidad digna”."Hay un tema bien importante, yo ya se lo he dicho y no es grilla, está el monto que estoy contemplando para la extensión de la UTCV en Córdoba, sin embargo todavía no tenemos escrituras. Al final estoy cumpliendo a mi pueblo, porque soy mitad cordobés y mitad rioblanquense y cumplo con lo que me toca".Indicó que tener esa institución educativa del nivel superior técnica, es darle la oportunidad a los cordobeses que cuenten con esta opción para seguir estudiando.Sobre el CONALEP de Córdoba, resaltó que llevan alrededor de 20 millones de pesos invertidos en tres etapas, pero viene una más a la cual se le destinarán 9 millones.Explicó que en enero se arrancan clases en el edificio que se construyó, por ahora estántrabajando en una escuela técnica."Pero en enero ya arrancamos como tal en el instituto que va a ser para el CONALEP, es que nos faltaba la barda. También nos atrasó un poco, porque el Ayuntamiento dijo que nos iba ayudar con el tema del drenaje y nunca llegó el recurso, entonces nosotros tuvimos que destinar otro dinero extra para terminar los biodigestores, porque insisto nunca llegó el recurso del Ayuntamiento".