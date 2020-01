Zona de Zoncuantla, en Briones, no es área protegida: Director de Gobernación de Coatepec

El director de Gobernación de Coatepec, Javier Cruz Ortega, indicó que la zona de Zoncuantla en Briones no es un área protegida, tal y como lo señalan vecinos que están en contra de una construcción y que se han venido manifestando para que ésta sea clausurada.



Entrevistado, aseguró que se trata de una zona habitacional y esto ya fue verificado y confirmado por la Subdirección de Desarrollo Urbano del municipio.



“Los vecinos consideran que la zona donde están asentados es reserva natural, pero no es así pues de serlo ellos no estarían ahí, ya se verificó, se revisaron los polígonos y es una zona habitacional”, detalló.



Agregó que la densidad de la obra, que también forma parte del conflicto vecinal, lo tendrá que resolver el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), quien a su vez resolvió en su momento suspendiendo la construcción, sin embargo, los propietarios también acudieron a instancias federales y obtuvieron un amparo, por lo que la obra continúa.



“El tema de la construcción está en litigio, ellos dicen que son ochos pisos, pero son cuatro, el TEJAV resolvió suspendiendo la obra, pero los particulares recurrieron ante instancias federales y obtuvieron un amparo por lo que la obra continúa. Ellos pueden seguir construyendo, a nosotros no nos han notificado como autoridad responsable, pero nos van a notificar estos días, lo que procede es acatar el amparo”, comentó.



Señaló además, que el Ayuntamiento recurrirá a la resolución del Tribunal para darle solución al conflicto, pues también dijo que ésta carece de fundamentos.



“Nosotros también vamos a recurrir la resolución del TEJAV, para darle solución al conflicto y porque tenemos el derecho de recurrir porque consideramos que la sentencia no está bien fundada ni motivada, es un tema judicializado. Es un recurso de reclamación para que quede sin efectos la resolución del TEJAV, nosotros vamos a defender nuestro acto de autoridad y el Juzgado federal sea quien determine quién tiene la razón o no, ya somos parte de un juicio”, explicó.