Zongolica encara deudas por 11 millones de pesos: Alcalde

Una deuda de más de 11 millones de pesos dejó la anterior administración municipal de Zongolica por multas y recargos en alumbrado público, el 3 por ciento a la Nómina, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y laudos perdidos, indicó el alcalde Benito Aguas Atlahua.Apuntó que a ello se suma un daño patrimonial por 8.5 millones de pesos por obras no realizadas, mismo que tendrán que solventar las anteriores autoridades encabezadas por Juan Carlos Mezhua el 19 de agosto.Detalló que por concepto de ISR son más de 6 millones de pesos los que se adeudan, pero también hay un pendiente de 2 millones 700 mil pesos por el 3 por ciento a la Nómina, además de que se deben 3 millones de pesos en multas y recargos.Sobre las obras que no se llevaron a cabo, comentó que se trata de un promedio de 20 que no se hicieron pero que se reportaron con el recurso erogado, por lo que se ha visto que están metiendo maquinaria para balastrear caminos y así justificar 850 mil pesos.Comentó que el Orfis ordenó la comprobación de las obras en las comunidades, como Temaxcalapa, San Sebastián, San Isidro, Laguna Chica, la misma cabecera, Paraje, Chicomapa, Paso del Águila y El Porvenir, entre otras.