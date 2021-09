Zongolica “es la vergüenza de México”; FCE iniciará lucha por la lectura en Veracruz

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, anunció que preparan una campaña de “dimensiones mayúsculas” para promover la lectura en la zona centro del estado de Veracruz.



Al inaugurar junto al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la Librería “Manuel Maples Arce” del FCE, en Xalapa, dijo que esto no es sólo una primera, pues el organismo a su cargo sigue “la máxima del comandante Ernesto Guevara de hacer es la mejor manera de decir”.



Además, al mencionar Zongolica, que será parte de esta campaña, lamentó que dicha zona sea la “vergüenza de México” por el alto nivel de analfabetismo.



“Pronto estaremos con una propuesta en marcha para hacer la gran campaña de fomento a la lectura de dimensiones mayúsculas en la zona céntrica del estado de Veracruz, donde tenemos puntos de apoyo ya construidos muy fuertes de la Sierra de Zongolica, que es la vergüenza de México porque es el lugar donde más alto es el analfabetismo en México, hasta Xalapa, Orizaba, Córdoba, Fortín y hasta llegar a la sede de la caverna donde vivió encerrado el primer Presidente de México cuando era guerrillero de la Independencia, dijo.



Taibo II destacó que actualmente el FCE busca extenderse y promueve bajar el precio de los libros.



“Formar clubs de lectura, editar libros baratos, se nos dijo cuando empezamos: no se puede, ¡no verán! Bajamos los breviarios a 50 pesos, sacamos la colección popular con libros de 20 a 12 pesos, sacamos Vientos de Pueblo, sacamos, bajamos el precio de los libros y lo logramos”, dijo.



También detalló que se mejora la red de librerías, se busca aumentar el número de Centros de Cultura, “sacar los Librobuses a la calle y para eso vamos”



Por último —comentando que entre los asistentes al evento habría “mirones profesionales u orejas del viejo régimen”—, recordó que hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa “21 para el 21”.



“2 millones 100 mil libros para regalar a la población, y teníamos pensado y lo estamos haciendo, graduar este regalo, o sea hacerlos llegar primero a una ciudad, estos a su vez crear centros de distribución, pero yo no me pierdo una oportunidad como esta”, dijo al comenzar a regalar libros a los presentes en la inauguración de la librería.