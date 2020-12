Zongolica está en semáforo naranja pero Alcaldía no prohibirá celebraciones ni eventos

A pesar de que el Semáforo Epidemiológico Regional se mantiene con luz naranja en el municipio de Zongolica, al registrar 159 casos confirmados de COVID-19, 11 defunciones y 25 casos sospechosos, el alcalde, Juan Carlos Mezhua Campos, reconoció que en las comunidades se han estado haciendo celebraciones y reuniones de personas; sin embargo, el Ayuntamiento no “va a prohibir nada”.



Así también, informó que la posada en su rancho, que año con año se hacía, no se realizará pues no quiere que haya un rebrote de casos de Coronavirus provocado por él mismo.



Dijo que en las comunidades de Zongolica se están llevando a cabo celebraciones “y está bien, no vamos a prohibir absolutamente nada en las comunidades”.



Agregó que a través de la Dirección Municipal de Protección Civil se da asesoría para que las personas hagan sus reuniones sin mayor problema; “pero en mi caso (respecto a la posada), estoy obligado a dar el ejemplo” y reiteró que la Feria de Zongolica se realizará en mayo del próximo año.



Recordó que las posadas en su rancho se hacían en grande y se armaba todo un “merequetengue”.



“En la noche nos tomábamos un chocolatito, tamalitos, pan y normalmente hacíamos un baile popular. Pero (este año) no lo vamos a hacer para evitar cualquier riesgo. Estoy obligado a poner el ejemplo”.



Asimismo, añadió que el viernes de esta semana se realizará la rifa del paquete “para conocer Zongolica, que incluye hospedaje, alimentos, paseo en cuatrimoto y a caballo, visitas a fincas de café y recorrido por el río subterráneo”, principalmente.



Mezhua Campos señaló que el paquete es para 4 personas. Sin embargo, pueden ser hasta 7 y el ganador decidirá qué día quiere ir a Zongolica, ya que puede ser este mes de diciembre o el próximo año.