“Agandallaron” apoyos por contingencia a vendedores de Xalapa; no reciben nada

Vendedores del parque “Benito Juárez” y del Paseo de Los Lagos, en Xalapa, cerraron la calle Enríquez para demandar al Ayuntamiento apoyos ante la contingencia por coronavirus, denunciando que personas ajenas a los comerciantes recibieron las despensas que les correspondían.



De acuerdo a la secretaria general de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos de los parques Juárez y Tecajetes, Yolanda Romero Rojas, otros se aprovecharon de sus protestas y metieron sus nombres a la lista de apoyos.



"Nosotros ya tenemos padrones registrados en el Ayuntamiento. Ahorita gente aprovechó nuestra primera manifestación y metieron listas, metieron una parte de vendedores y de gente que no tiene nada que ver. A ellos ya les entregaron las despensas, y pregúntenos si ya las tenemos nosotros".



Romero Rojas explicó que según el DIF Municipal, ella y sus compañeros ya fueron apoyados pero no ha sido así.



"A mí me están manejando en ese oficio, que a los vendedores del parque Juárez y de Los Lagos, ya habían metido listas, somos más de 100 y de estos, a ninguno les llegó nada".



Agregó que ya han tratado de hablar con varios funcionarios del Gobierno del Estado, pero siguen ignorándolos, por lo que urgió, les hagan llegar los apoyos y alternativas para sobrevivir ante la contingencia por el COVID-19.